Politico: Рим и София возразили против санкций в отношении патриарха Кирилла

Politico: Италия и Болгария против санкций в отношении патриарха Кирилла Politico: Рим и София возразили против санкций в отношении патриарха Кирилла

Москва3 июл Вести.Италия и Болгария выступили с возражениями против введения санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов сообщает издание Politico.

По данным собеседников издания, позиция Италии связана с опасениями Ватикана относительно введения ограничительных мер против главы одной из христианских конфессий.

Шаг вызвал возражения со стороны Болгарии, где проживает значительное православное население, а также "оговорку" — дипломатический термин, обозначающий опасения, которые необходимо урегулировать, не прибегая к вето, — со стороны Рима говорится в статье

Ранее телеканал Euronews сообщил со ссылкой на дипломатов, что Еврокомиссия включила патриарха Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России.