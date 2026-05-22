ЕС не собирается вводить санкции против патриарха Кирилла Euronews: патриарха Кирилла не включат в новый пакет санкций ЕС

Москва22 мая Вести.Патриарха Московского и всея Руси Кирилла не собираются вносить в новый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на дипломатов.

По данным телеканала, новые ограничения сосредоточены на лицах, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом.

Его (Кирилла. – Прим. ред.) имя не будет включено в "мини-пакет" санкций, который сейчас готовится в Брюсселе говорится в материале

Как отмечает телеканал, включение патриарха Кирилла в санкционный список могло бы привлечь слишком большое внимание и затянуть согласование пакета, который в Брюсселе рассчитывают утвердить к встрече глав МИД стран ЕС 15 июня.

Ранее о предположительном включении патриарха в пакет санкций заявило издание Politico.