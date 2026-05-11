Politico: в 21-й пакет санкций Евросоюза могут включить РПЦ и патриарха Кирилла

Москва11 мая Вести.Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских санкций, в рамках которого намерен усилить давление на банки, предприятия военно-промышленного комплекса РФ, а также Русскую православную церковь (РПЦ) и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на дипломатов и чиновников ЕС.

Уточняется, что новый пакет санкций может быть представлен в конце июня или начале июля.

Ожидается, что 21-й пакет санкций … будет направлен против российских банков, финансовых учреждений и военно-промышленных компаний, а также фирм отмечается в публикации

Подчеркивается, что основное давление в рамках нового пакета санкций будет сконцентрировано на "теневом флоте" России.

В Брюсселе также обсуждают возвращение к мерам, которые ранее блокировались бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, среди них санкции против представителей РПЦ, включая патриарха Кирилла. Кроме того, Еврокомиссия может вновь предложить запрет на предоставление морских услуг российским судам.

О возможном принятии 21-го пакета санкций против России летом 2026 года заявлял депутат Европарламента Томаш Здеховски 1 мая. По его словам, ограничения могут быть не приняты из-за сложностей процесса согласования и необходимости достичь единогласия среди всех стран — участниц Евросоюза.

С критикой антироссийских санкций 9 мая выступил премьер входящей в ЕС Словакии Роберт Фицо. По его словам, санкции Евросоюза усиливают самодостаточность России.