Евродепутат Здеховски: Брюссель может принять 21-й пакет санкций к концу июля

Евросоюз может принять 21-й пакет санкций против РФ к середине лета 2026 года Евродепутат Здеховски: Брюссель может принять 21-й пакет санкций к концу июля

Москва1 мая Вести.Европейский союз рассматривает возможность введения 21-го пакета антироссийских санкций до конца июля 2026 года, то есть к моменту окончания срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС, рассказал газете "Известия" депутат Европарламента Томаш Здеховски.

Однако, по его словам, это не гарантировано ввиду сложностей процесса согласования и необходимости достичь единогласия среди всех стран — участниц объединения.

Здеховски подчеркнул, что сроки утверждения нового санкционного пакета будут зависеть от политического консенсуса внутри ЕС.

Парламентарий считает, что новые рестрикции, вероятно, распространятся на энергетический сектор, финансовую сферу и товары двойного назначения.

Это может включать … меры против организаций, участвующих в обходе санкций​​​. Усиление имплементации и соблюдения требований в рамках всего ЕС также будет ключевым приоритетом предположил собеседник издания

22 апреля послы стран ЕС после снятия возражений со стороны Венгрии и Словакии утвердили финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций в отношении России.

Вскоре после этого глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что лидеры стран сообщества приступили к подготовке очередного пакета ограничительных мер.

Российская сторона оставила за собой право ответить на новые рестрикции ЕС, которые Москва считает незаконными.