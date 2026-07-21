"Выждут момент и примут": Колташов оценил вероятность новых санкций от ЕС Эксперт Колташов: в ЕС выждут момент, чтобы принять новые санкции против России

Москва21 июл Вести.Страны Евросоюза выждут момент и в итоге примут 21-й пакет антироссийских санкций. Такое мнение ИС "Вести" высказал руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов.

Ранее появилась информация, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия потребовали смягчения ряда ограничений или полного исключения определенных рестрикций из 21-го пакета санкций против РФ.

По мнению Колташова, разногласия среди европейских представителей никак не повлияют на конечное принятие санкционного пакета.

Пакет будет принят, он будет облегчен, будет как-то перестроен, но пакет будет принят. Это не будет такой радикальный пакет, как это было анонсировано, но он все равно будет. И будет 22-й, 23-й пакеты. По крайней мере, пока эта ситуация выглядит так. Потопчутся, поговорят, выждут момент и примут этот пакет. Что касается негативных последствий для экономик стран Европейского Союза, то они будут европейскими странами приняты на себя полагает он

При этом, отметил эксперт, новые ограничения правительствам стран ЕС становится все сложнее продать собственным гражданам.

Видно, что болезненно проходят уже эти пакеты санкций, что есть отторжение. Люди в Италии, в Испании, в Португалии, даже во Франции задаются вопросом: "А зачем мы этим занимаемся, какая цель? Завоевать, победить Россию, поставить Россию на колени? А как мне будет от этого легче?". Обыватель в ЕС уже в состоянии выстроить логическую цепочку: пакетов все больше, а экономическая ситуация для него и в целом все хуже добавил Колташов

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что антироссийские санкции Евросоюза неэффективны и потому мало популярны в Европе.