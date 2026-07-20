Москва20 июл Вести.Планы Брюсселя по введению очередного пакета антироссийских ограничений натолкнулись на неожиданное препятствие — сразу шесть стран Евросоюза не поддержали инициативу. Причины такого поведения раскрыл в беседе с NEWS.ru эксперт Международного клуба "Валдай" политолог Андрей Кортунов. По его словам, европейские лидеры начали считать собственные убытки.

У каждой страны есть свои причины и основания, чтобы возражать против максималистского пакета санкций, который был предложен Брюсселем. Членам ЕС приходится увеличивать свои бюджеты на оборону под давлением Соединенных Штатов и увеличивать поддержку Киеву, а ведь есть и другие обязательные расходы. На этом фоне продолжать санкционную политику в прежнем режиме становится все более и более трудно. Политические лидеры этих стран приближаются к выборам. Поэтому лишний раз отталкивать от себя избирателей, особенно в нынешней ситуации, им не хотелось бы пояснил эксперт

Аналитик также обратил внимание, что экономические интересы государств Южной Европы играют не последнюю роль. Для некоторых из них критически важно сохранить туристический поток из России, а для других — получить исключения в энергетической сфере, чтобы продолжить закупки российских углеводородов.

Ряду членов ЕС очень важно получить исключения в сфере энергетики, чтобы какая-то часть российских углеводородов все-таки поступала в их экономику. Для третьих стран самое большое значение имеют санкции, связанные с торговлей. В частности, Греция — это государство, которое обладает очень значительным танкерным флотом, и ей не хотелось бы, чтобы он оказался без дела. То есть у каждого есть свои причины, и каждый требует своих исключений из общих правил. При этом очевидно, что экономическая ситуация в Евросоюзе оставляет желать лучшего отметил Кортунов

Ранее шесть европейских стран потребовали смягчения антироссийских санкций. Основные возражения поступают со стороны Греции. Также за смягчение ограничений выступили Австрия, Германия, Италия, Португалия и Франция.