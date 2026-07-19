Москва19 июл Вести.Страны ЕС менее охотно поддерживают введение санкций в отношении России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

Уточняется, что данная тенденция прослеживается на фоне возможных последствий для европейского бизнеса.

ЕС сталкивается с коллапсом поддержки новых экономических санкций против России, так как столицы стран (блока - ред.) отказываются выступать за меры, которые могли бы нанести урон их корпоративным чемпионам отмечает издание

В публикации говорится, что внутри европейского сообщества отсутствует консенсус относительно введения очередного пакета ограничений в отношении РФ.

Масштабы отказа столиц (ЕС - ред.) принять последние предложения (по санкциям против РФ - ред.) достигли беспрецедентного уровня отметили дипломаты

Ранее глава МИД Литвы заявил, что обсуждения по новому пакету санкций выявили глубокий раскол в ЕС. По его словам, европейские страны все чаще стали ставить экономические потребности на первое место, откладывая радикальные меры против России. Он также назвал вопрос по газу одним из наиболее острых.