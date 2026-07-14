В МИД Литвы пожаловались на раскол в ЕС из-за антироссийских санкций Глава МИД Литвы Будрис: новый пакет антироссийских санкций вскрыл раскол в ЕС

Москва14 июл Вести.Обсуждение странами Европейского союза принятия 21-го пакета санкций в отношении России вскрыло глубокий раскол в объединении. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, его слова приводит издание Diena.

Как отметил дипломат, страны ЕС все чаще начали ставить свои экономические интересы на первое место. Именно поэтому, подчеркнул он, они откладывают принятие более радикальных решений в отношении России или предлагают пересмотреть ранее принятые ограничения.

Будрис также признался, что самым большим препятствием для принятия нового пакета санкций являются разногласия в ЕС по вопросу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного газа.

Как известно, в мире не так много судов, способных перевозить сжиженный газ, и многие из них находятся в Европе. Поэтому да, именно эти блокирующие вопросы препятствуют принятию пакета санкций сказал он

Ранее стало известно, что сразу несколько стран ЕС заблокировали принятие 21-го пакета санкций против России. Как уточнялось, Греция, Кипр и Мальта выступили против запретов в отношении перевозок российского СПГ.