В Евросоюзе признали отсутствие юридической силы у санкций против РФ О'Салливан: антироссийские санкции не имеют обязательной юридической силы

Москва26 июн Вести.С точки зрения международного права экономические санкции против России не имеют обязательной юридической силы, а их моральная сила держится на поддержке партнеров. Об этом сообщил специальный представитель Европейского союза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан, слова которого приводят украинские СМИ.

Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют, моральная и экономическая сила санкций исходит от той широкой коалиции, которая у нас есть пишет Kyiv Independent со ссылкой на О'Салливана

Ранее сообщалось, что Совет ЕС продлил действие экономических санкций против России еще на год - до 31 июля 2027 года.