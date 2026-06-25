Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2027 года

Совет Евросоюза еще на год продлил экономические санкции против России Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2027 года

Москва25 июн Вести.Совет Европейского союза (ЕС) продлил действие экономических санкций против России, введенных в связи с конфликтом на Украине, еще на год - до 31 июля 2027 года. Об этом говорится в заявлении законодательного органа ЕС.

Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года говорится в документе

Отмечается, что под текущие ограничения подпадают торговля, финансовый сектор, энергетика, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов. Также предусматриваются ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ.

В заявлении подчеркивается, что Евросоюз готов к принятию дополнительных мер.

Как ранее заявил эксперт СВР России Александр Пастухов, антироссийские санкции не способны достичь целей, ради которых вводились западными странами. По его словам, санкции бьют по экономике тех стран, которые инициировали введение ограничений.

Также о неэффективности санкций высказался депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, отметив, что ограничительные меры ЕС в отношении России не дали ожидаемого эффекта и просто не работают.