Пастухов: на Западе понимают ограниченную эффективность санкций против России

Эксперт СВР Пастухов назвал санкции неэффективным инструментом давления на РФ Пастухов: на Западе понимают ограниченную эффективность санкций против России

Москва25 июн Вести.Антироссийские санкции не способны достичь целей, ради которых вводились западными странами. Такое мнение на Петербургском международном юридическом форуме высказал эксперт Службы внешней разведки (СВР) России Александр Пастухов.

По его словам, ограниченную эффективность санкционного давления осознают не только государства Запада, но и их союзники. Пастухов отметил, что последствия рестрикций затрагивают и экономики стран, инициировавших введение ограничений.

Эти же санкции бьют по их же экономике сказал Пастухов

Говоря о политике западных государств в отношении России, Пастухов охарактеризовал ее как новый "поход на Восток". По его мнению, предпринимаемые меры давления не приводят к достижению заявленных целей.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер также отмечал, что ограничительные меры Евросоюза в отношении РФ не дали ожидаемого эффекта.