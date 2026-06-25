СВР: комплекс враждебных действий Запада против РФ - это новый "поход на Восток"

СВР РФ назвала действия Запада новым "походом на Восток" СВР: комплекс враждебных действий Запада против РФ - это новый "поход на Восток"

Москва25 июн Вести.Комплекс враждебных действий Запада в отношении России можно назвать новым "походом на Восток", заявил эксперт Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Пастухов во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)​​​.

Действия Запада, как заметил эксперт СВР РФ, по своей природе схожи с "преступлением международного характера".

Это не так называемые санкции, пусть они будут незаконными, принятыми без одобрения Совбеза ООН. Но это не запрет на поставки вина или сыра, например. А это именно те меры, которые направлены на уничтожение государства. Это новый "поход на Восток" подчеркнул Пастухов

По его словам, этому необходимо противостоять. В частности, как заметил Пастухов, внести поправки в федеральный закон, которые позволят разграничить недружественные и враждебные действия других государств.

Ранее в СВР заявляли, что западные страны надеются ослабить сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Кроме того, они также намеренно препятствуют достижению Москвой поставленных в ходе СВО задач.