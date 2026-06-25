Москва25 июнВести.Комплекс враждебных действий Запада в отношении России можно назвать новым "походом на Восток", заявил эксперт Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Пастухов во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Действия Запада, как заметил эксперт СВР РФ, по своей природе схожи с "преступлением международного характера".
Это не так называемые санкции, пусть они будут незаконными, принятыми без одобрения Совбеза ООН. Но это не запрет на поставки вина или сыра, например. А это именно те меры, которые направлены на уничтожение государства. Это новый "поход на Восток"подчеркнул Пастухов
По его словам, этому необходимо противостоять. В частности, как заметил Пастухов, внести поправки в федеральный закон, которые позволят разграничить недружественные и враждебные действия других государств.
Ранее в СВР заявляли, что западные страны надеются ослабить сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Кроме того, они также намеренно препятствуют достижению Москвой поставленных в ходе СВО задач.