Москва31 июлВести.Атаки на территорию России, которые осуществляет киевский режим, ведут к дальнейшему обострению международной обстановки и отдаляют перспективы мира и безопасности в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала активизацию атак ВСУ против гражданского населения России.
"Игра с огнем" лишь еще больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континентесказала Захарова
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что подобные действия Украины негативно сказываются на перспективах урегулирования конфликта.