Захарова: атаки Украины на РФ отдаляют перспективы мира и безопасности

МИД РФ заявил, что атаки ВСУ на Россию обостряют международную обстановку Захарова: атаки Украины на РФ отдаляют перспективы мира и безопасности

Москва31 июл Вести.Атаки на территорию России, которые осуществляет киевский режим, ведут к дальнейшему обострению международной обстановки и отдаляют перспективы мира и безопасности в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала активизацию атак ВСУ против гражданского населения России.

"Игра с огнем" лишь еще больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте сказала Захарова

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что подобные действия Украины негативно сказываются на перспективах урегулирования конфликта.