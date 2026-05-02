Москва2 маяВести.Деструктивные действия Запада привели к деградации в отношениях между пятью постоянными членами Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Дипломат, которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что деградация отношений выразилась в росте стратегических рисков, которые могут привести к прямыми военным столкновениям между странами пятерки.
В результате деструктивных действий Запада произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасностипередает его слова агентство
По его словам, большинство европейских стран используют провокационную риторику и не отступают от крайне враждебного антироссийского курса.
Ранее дипломат заявил, что Москва не рассматривает возможность использования тактического ядерного оружия в зоне конфликта на Украине. При этом он отметил, что некоторые политические силы в Париже и Лондоне прорабатывали идею предоставления Киеву компонентов ядерного оружия.