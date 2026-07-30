Москва30 июл Вести.Потенциал Организации Объединенных Наций (ООН) снизился из-за отсутствия единства среди постоянных членов Совета Безопасности. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Отвечая на вопрос о бездействии ООН на фоне разрастающихся конфликтов, он отметил, что организация не выполняет свою предписанную функцию.

Потенциал низковат, нет единства мнений среди постоянных членов. Именно это было в основе того, что в свое время предписывалось Организации Объединенных Наций. Регионалы, вот мы с послами встречаемся периодически, они на перспективу больше склонны надежды какие-то возлагать на собственные региональные усилия и складывание какой-то более сбалансированной системы региональных сдерживаний. Мы в этом им будем помогать заявил Бакланов

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ведет себя цинично по отношению к ситуации с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Российский дипломат отметил, что Тюрка беспокоил только ответ России, нанесенный по украинским военным объектам.