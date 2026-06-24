Гатилов рассказал о попытках ЕС втянуть неядерные страны в программы против РФ Гатилов: ЕС пытается втянуть неядерные государства в опасные программы против РФ

Москва24 июн Вести.Москва отмечает попытки некоторых европейских стран втянуть формально неядерные государства в осуществление программ, направленных на подрыв безопасности РФ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов агентству РИА Новости.

Он заявил, что решения властей этих европейских стран вредят глобальному режиму ядерного нераспространения и мешают достижению его целей.

Отмечаем не только курс некоторых европейских столиц на наращивание своих ядерных арсеналов, но и их последовательные попытки втянуть формально неядерные государства в осуществление деструктивных и опасных программ, направленных, в частности, на подрыв безопасности нашей страны рассказал Гатилов

Он также заявил, что Москва тщательным образом отслеживает деятельность стран Европейского союза (ЕС) и НАТО в области ядерного оружия.

Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Запад столкнется с катастрофическими последствиями, если он решится на прямое противостояние с Россией.