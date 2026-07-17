Москва17 июл Вести.Политика стран Североатлантического альянса по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания грозит конфликтом между ядерными державами. Такое мнение высказал в беседе с "Известиями" постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат указал, что НАТО постепенно вовлекает новые государства Европы в механизмы расширенного ядерного сдерживания. Он привел в пример Финляндию и Польшу, которые уже де-факто принимают участие в совместных ядерных миссиях НАТО. При этом если вначале они предоставляли обычные силы для вспомогательных операций, то теперь рассматриваются перспективы транзита и размещения на их территории американского и французского ядерного оружия, добавил Гатилов.

Безответственное поведение участников НАТО в ядерной сфере наносит непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения. Более того, оно значительно повышает стратегические риски, включая возможность прямого столкновения ядерных держав сказал дипломат

Ранее президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс заявили, что Вильнюс и Рига согласны разместить на своих территории средства ядерного сдерживания НАТО. По словам Науседа, установка в стране атомного вооружения позволит сформировать надежную систему сдерживания.

Как отметил экс-депутат городской думы Риги Руслан Панкратов, Североатлантический альянс использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических вариантов борьбы против России. Панкратов добавил, что ЕС и НАТО считают Прибалтику передовым наблюдательным и ударным рубежом на восточном фланге.