Москва29 апрВести.Планы Франции по наращиванию европейского ядерного компонента повышают риск начала мирового ядерного конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов агентству РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал приказ президента Франции Эммануэля Макрона об увеличении числа ядерных боеголовок в арсенале страны, который он отдал в марте. Как заявил французский лидер, страна должна укрепить потенциал ядерного сдерживания перед лицом стоящих вызовов и мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента.
Объявленные французами планы и вовлечение в их ядерную орбиту все большего числа неядерных государств не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и прямым образом провоцируют эскалацию международной напряженности, увеличивают возможность ядерного конфликта в мировом масштабезаявил Гатилов
Кроме того, Гатилов отметил, что Россия тщательно анализирует новую политику Франции, причем пока неясно, насколько далеко Париж готов зайти в вопросе предоставления неядерным государствам доступа к ядерному планированию и самому оружию.
Он добавил, что планы Макрона нарастить национальный ядерный арсенал и усилить европейский ядерный компонент, в том числе через копирование американских схем "расширенного ядерного сдерживания", даже при существовании практики "совместных ядерных миссий" НАТО, свидетельствуют об отходе Франции от обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в сфере разоружения и нераспространения.
По словам дипломата, Россия примет адекватные меры реагирования, если Париж продолжит наращивать свой ядерный потенциал.
Так, например, в марте издание The National Interest сообщило, что Франция может разместить в Финляндии ядерное оружие "для сдерживания России".