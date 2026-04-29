Гатилов рассказал, к чему могут привести планы Франции по наращиванию ЯО Европы Гатилов: планы Франции по ЯО Европы повышают шанс начала ядерного конфликта

Москва29 апр Вести.Планы Франции по наращиванию европейского ядерного компонента повышают риск начала мирового ядерного конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов​​​ агентству РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал приказ президента Франции Эммануэля Макрона об увеличении числа ядерных боеголовок в арсенале страны, который он отдал в марте. Как заявил французский лидер, страна должна укрепить потенциал ядерного сдерживания перед лицом стоящих вызовов и мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента.

Объявленные французами планы и вовлечение в их ядерную орбиту все большего числа неядерных государств не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и прямым образом провоцируют эскалацию международной напряженности, увеличивают возможность ядерного конфликта в мировом масштабе заявил Гатилов

Кроме того, Гатилов отметил, что Россия тщательно анализирует новую политику Франции, причем пока неясно, насколько далеко Париж готов зайти в вопросе предоставления неядерным государствам доступа к ядерному планированию и самому оружию.

Он добавил, что планы Макрона нарастить национальный ядерный арсенал и усилить европейский ядерный компонент, в том числе через копирование американских схем "расширенного ядерного сдерживания", даже при существовании практики "совместных ядерных миссий" НАТО, свидетельствуют об отходе Франции от обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в сфере разоружения и нераспространения.

По словам дипломата, Россия примет адекватные меры реагирования, если Париж продолжит наращивать свой ядерный потенциал.

Так, например, в марте издание The National Interest сообщило, что Франция может разместить в Финляндии ядерное оружие "для сдерживания России".