Москва2 маяВести.Франция предложила разработать концепцию укрепления "ядерного кулака", направленного против России, заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов в интервью ТАСС.
По инициативе Франции, реализуется концепция передового сдерживания, которая вкупе с развитием многолетней практики совместных ядерных миссий НАТО призвана укрепить "ядерный кулак", обращенный против России и ее союзниковприводит ТАСС слова Белоусова
Между тем Франция может разместить в Финляндии ядерное оружие якобы для сдерживания России.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что планы Парижа по наращиванию европейского ядерного потенциала повышают риск возникновения мирового ядерного конфликта.