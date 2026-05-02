МИД: Франция предложила укрепить "ядерный кулак" против России Белоусов: Франция призвала усилить "ядерный кулак" против России

Москва2 мая Вести.Франция предложила разработать концепцию укрепления "ядерного кулака", направленного против России, заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов в интервью ТАСС.

По инициативе Франции, реализуется концепция передового сдерживания, которая вкупе с развитием многолетней практики совместных ядерных миссий НАТО призвана укрепить "ядерный кулак", обращенный против России и ее союзников приводит ТАСС слова Белоусова

Между тем Франция может разместить в Финляндии ядерное оружие якобы для сдерживания России.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов​​​ заявил, что планы Парижа по наращиванию европейского ядерного потенциала повышают риск возникновения мирового ядерного конфликта.