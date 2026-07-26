Гатилов рассказал, к чему может привести политика стран Европы в области ЯО Гатилов: политика Европы в области ЯО грозит столкновением ядерных держав

Москва26 июл Вести.Политика европейских стран в сфере ядерного оружия (ЯО) ведет к росту опасности лобового столкновения ядерных держав. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов агентству РИА Новости.

По словам дипломата, планы Франции и Великобритании по наращиванию ядерного потенциала, готовность Лондона разместить ядерное оружие США, сотрудничество Парижа с Германией и Польшей в ядерной сфере, а также риторика Берлина о получении своего ядерного оружия вызывают серьезные опасения.

Все это наносит серьезнейший урон режиму нераспространения. Наивно полагать, что подобная политика способна укрепить безопасность этих стран. Наоборот, учитывая антироссийские лозунги, под которыми ведутся соответствующие военно-технические программы, растет опасность лобового столкновения ядерных держав рассказал Гатилов

Ранее он также рассказал, что политика стран Североатлантического альянса по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания грозит конфликтом между ядерными державами.

Также внук французского президента 1959-1969 годов генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости обеспечивать "новые пути и средства ядерного сдерживания" в Европе крайне опасны.