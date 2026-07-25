Пьер де Голль считает, что слова Макрона о ядерном оружии крайне опасны

Внук де Голля заявил, что слова Макрона о ядерном оружии крайне опасны Пьер де Голль считает, что слова Макрона о ядерном оружии крайне опасны

Москва25 июл Вести.Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости обеспечивать "новые пути и средства ядерного сдерживания" в Европе крайне опасны, заявил внук французского президента 1959-1969 годов генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

По его словам, которые приводит ТАСС, слова Макрона противоречат задаче сохранения мировой стабильности.

Я считаю стремление французского президента Эммануэля Макрона распространить французское ядерное сдерживание в другие страны крайне опасным сказал Пьер де Голль

Внук де Голля подчеркнул, что ядерное сдерживание не может быть общим достоянием, для глобального равновесия это было бы большим риском.

Макрон 13 июля призвал французских военных готовиться к грядущим вооруженным конфликтам. Он подчеркнул, что способность управлять гипотетическими войнами напрямую зависит от текущего положения дел.