Москва8 мая Вести.Военные учения "Орион-26", прошедшие на северо-востоке Франции, – спектакль и кино времен холодной войны. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

По словам внука генерала, подход властей к милитаризации страны не отражает политические взгляды французов и других европейцев.

Я считаю, что это спектакль, кино времен холодной войны, фильм из другого времени. Это опасная и лживая политика. Я уже говорил вам, что это не отражает политические взгляды французов, да и политические взгляды других европейских стран тоже. Это опасная игра, но для технократии, находящейся сейчас у власти, для правительства [президента Франции Эммануэля] Макрона, которое, возможно, сменится другим правительством технократов, я, во всяком случае, не желаю этого, но это единственная игра, в которую они могут играть, чтобы продолжать обманывать французов и не давать нам заниматься реальными проблемами