Макрон оценил военные учения во Франции как успех и ясный сигнал противникам

Военные учения "Орион-26" закончились во Франции в присутствии Макрона Макрон оценил военные учения во Франции как успех и ясный сигнал противникам

Москва30 апр Вести.Крупные военные учения "Орион-26" завершились на северо-востоке Франции, французский лидер Эммануэль Макрон оценил их как успех и ясный сигнал союзникам и противникам.

Ранее газета Le Monde писала, что Макрону покажут победу над "русскими" в последний день учений "Орион-26". Учения шли в департаменте Марна в четыре этапа, в них были задействованы свыше 12 тысяч военных, 25 кораблей и 140 самолетов и вертолетов.

Обращаясь к военным на базе в коммуне Сюипп, Макрон назвал учения успешными. По его словам, армия готова к современным вызовам.

Наши сухопутные войска основательно модернизировались, как и другие виды вооруженных сил в эти последние годы заявил французский лидер

Макрон отметил, что учения стали "настоящим успехом и ясным сигналом одновременно как для наших союзников, так и для наших противников", его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что на учениях отрабатывалось совместное развертывание войск, и в этом суть "коалиции желающих" для Украины.