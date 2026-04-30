Le Monde: в последний день учений "Орион-26" Макрону покажут победу над РФ

Макрону покажут победу над "русскими" в последний день учений "Орион-26" Le Monde: в последний день учений "Орион-26" Макрону покажут победу над РФ

Москва30 апр Вести.Последний день крупнейших за последнее время военных учений "Орион-26" пройдет в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Участники покажут ему сражение против условных "русских", над которыми, как предполагается, будет одержана победа, сообщила газета Le Monde.

По данным издания, в учениях участвуют объединенные силы Франции и еще 20 стран. Их условный противник "обладает всеми военными характеристиками России". Роль "русских" будут выполнять подразделения альпийских стрелков.

Начальник штаба сводной дивизии союзных сил Тибо Коссаль рассказал, что перед финальным боем проводятся подготовительные операции. В ходе них войска должны очистить тылы, то есть уничтожить как можно больше позиций противника и "максимально ослабить его".

Завершающий день учений – 30 апреля. Военные планируют осуществить перед Макроном "демонстрацию силы" французских ВС, в том числе в условиях "высокоинтенсивного артиллерийского боя" с применением большого количества дронов.

В марте Франция провела военные учения "Покер", имитирующие ядерный удар.