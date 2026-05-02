Москва2 мая Вести.Франция провела крупные военные учения "Орион-26" для нагнетания агрессии и разжигания русофобии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что учения "Орион-26" начались 8 февраля и завершились 30 апреля, в то время как военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. По его словам, это говорит о том, что главе Франции Эммануэлю Макрону с его "гегемонистскими амбициями и претензиями на антироссийское лидерство в Европе" было не до развернувшегося на Ближнем Востоке конфликта.

Париж провел учения по противодействию мирным договоренностям на Украине, для нагнетания агрессии и разжигания русофобии. Все выводы сделаны написал Слуцкий

По его словам, французский лидер "в эйфории от поведенных масштабных военных учений", в которых участвовали британские, немецкие, испанские, греческие, итальянские и польские военнослужащие. Все их, по его словам, Макрон готов сделать "законными целями" для Вооруженных сил РФ в случае иностранной интервенции на Украину.

Газета Le Monde писала, что Макрону должны были показать победу над условными "русскими" в последний день учений "Орион-26", которые "обладают всеми военными характеристиками России". Учения шли в департаменте Марна в четыре этапа, в них были задействованы свыше 12 тысяч военных, 25 кораблей и 140 самолетов и вертолетов.