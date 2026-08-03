Москва3 авгВести.Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят развязать войну с Россией, считает бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье.
Свое мнение на этот счет он высказал в интервью с лидером французской правой партии "Патриоты" Флорианом Филиппо.
Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен… и Макрон? Они хотят войнызаявил де Вилье
Как ранее заявлял заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, страны Европы открыто готовятся к войне с Россией. Так дипломат прокомментировал информацию о намерении ФРГ участвовать в ядерных учениях Франции.