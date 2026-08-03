Бывший евродепутат Де Вилье: Макрон и фон дер Ляйен хотят развязать войну с РФ

Бывший евродепутат заявил о желании Макрона и фон дер Ляйен развязать войну с РФ Бывший евродепутат Де Вилье: Макрон и фон дер Ляйен хотят развязать войну с РФ

Москва3 авг Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят развязать войну с Россией, считает бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье.

Свое мнение на этот счет он высказал в интервью с лидером французской правой партии "Патриоты" Флорианом Филиппо.

Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен… и Макрон? Они хотят войны заявил де Вилье

Как ранее заявлял заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, страны Европы открыто готовятся к войне с Россией. Так дипломат прокомментировал информацию о намерении ФРГ участвовать в ядерных учениях Франции.