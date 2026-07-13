Макрон обратился к армии с призывом готовить Францию к войнам будущего Макрон призвал армию Франции готовиться к будущим войнам

Москва13 июл Вести.Накануне Дня взятия Бастилии президент Франции Эммануэль Макрон обратился к армии. Он призвал французских военных готовиться к грядущим вооруженным конфликтам.

По словам Макрона, способность управлять гипотетическими войнами напрямую зависит от текущего положения дел.

Необходимо одерживать победы в уже идущих противостояниях акцентировал внимание французских военных президент Макрон

Армия Франции, по мнению Макрона, должна наращивать боевые возможности и мощь, усилить кооперацию с другими европейскими партнерами в производстве оружия и совместных закупках вооружений.

Приоритетами для Парижа Макрон определил помощь союзникам Франции на Ближнем Востоке и поддержку Украины.

Но настроение Макрона разделяют не все. Планы по отправке французских войск на Украину и многомиллиардные траты на затяжной конфликт лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал безрассудной провокацией. По его мнению, это способно привести к глобальному вооруженному конфликту, который может разрастись до Третьей мировой войны. Риторику Макрона французский политик назвал граничащей с безумством.

13 июля Макрон в Париже принимает представителей "коалиции желающих", чтобы обсудить с ними гарантии безопасности Киеву и условия поддержки Украины. Ранее Макрон заявлял, что в случае прекращения огня на Украине готов направить в эту страну французский миротворческий контингент. При этом президент Франции совершенно не замечает, что появление на Украине войск стран НАТО стало одним из аргументов для начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.