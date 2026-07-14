Французы раскритиковали парад в честь дня взятия Бастилии Появление боевиков ВСУ на параде во Франции возмутило французов

Москва14 июл Вести.Участие подразделения ВСУ в параде в честь дня взятия Бастилии вызвало возмущение у французских пользователей социальных сетей. В частности, президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в том, что он присвоил себе Елисейские Поля и превратил национальный праздник в закрытое мероприятие.

Также подверглись критике и излишние меры безопасности, введенные из-за присутствия главы киевского режима Владимира Зеленского. Так, например, для прохода на мероприятие необходимо было получить QR-код.

Кроме двух деревенщин и трех обритых макронистов, остальной Франции не нужны эти нацисты писали пользователи соцсетей

Между тем ситуацию прокомментировал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Украинские солдаты на Елисейских Полях… "Каста" на президентской трибуне аплодирует во всю силу: она аплодирует будущей войне, которую хочет развязать, крови других, которую хочет пролить. Как это отвратительно заявил Филиппо

В традиционном параде, приуроченном ко дню взятия Бастилии, приняли участие 6,7 тысячи военнослужащих, среди которых были и 25 украинских боевиков.