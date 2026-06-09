Филиппо: предстоящее участие украинских летчиков в параде в Париже — позор

"Позор": во Франции обругали власти за допуск летчиков ВСУ к параду в Париже Филиппо: предстоящее участие украинских летчиков в параде в Париже — позор

Москва9 июн Вести.Решение французских властей одобрить участие украинских летчиков в военном параде в Париже, приуроченном к Дню взятия Бастилии, является позором.

Такое мнение лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал в публикации на странице в соцсети X.

Политик отреагировал на сообщения местных СМИ о том, что на предстоящем 14 июля мероприятии два истребителя Mirage 2000 с пилотами Военно-воздушных сил Украины будут сопровождать элитную пилотажную группу.

Какой позор — привлекать к параду армию (главы киевского режима Владимира – прим. ред.) Зеленского, которая недавно прославляла нацистов возмутился Филиппо

Ранее политик уже высказывался о ситуации в Европе, отмечая, что ЕС безосновательно хочет втянуться в конфликт с Россией и совершает суицид решением сохранить антироссийские санкции в условиях нарастающего энергетического кризиса.