Москва9 июнВести.Решение французских властей одобрить участие украинских летчиков в военном параде в Париже, приуроченном к Дню взятия Бастилии, является позором.
Такое мнение лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал в публикации на странице в соцсети X.
Политик отреагировал на сообщения местных СМИ о том, что на предстоящем 14 июля мероприятии два истребителя Mirage 2000 с пилотами Военно-воздушных сил Украины будут сопровождать элитную пилотажную группу.
Какой позор — привлекать к параду армию (главы киевского режима Владимира – прим. ред.) Зеленского, которая недавно прославляла нацистоввозмутился Филиппо
Ранее политик уже высказывался о ситуации в Европе, отмечая, что ЕС безосновательно хочет втянуться в конфликт с Россией и совершает суицид решением сохранить антироссийские санкции в условиях нарастающего энергетического кризиса.