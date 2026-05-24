Филиппо заявил об отсутствии "российской угрозы" Франции Филиппо обвинил ЕС в попытке ввязаться в войну с Россией

Москва24 мая Вести.Евросоюз стремится ввязаться в войну с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он высказал мнение, что в ближайшие недели конфликт между РФ и Украиной вновь окажется в центре внимания СМИ и политической повестки.

Это уже началось в Германии, где канцлер [ФРГ Фридрих Мерц], словно безумец, пытается разжечь войну против России отметил Филиппо

По его словам, ситуацию с беспилотниками в странах Прибалтики в ЕС используют против Москвы, несмотря на то что, как подчеркнул политик, дроны принадлежали Украине.

В свете всего этого везде повторяется только одна фраза: никакой российской угрозы Франции нет! Настоящая угроза — это макрононистская и проевропейская политика! написал он

Политик также выступил против поставок оружия и военной поддержки Украины.

Ранее Филиппо призвал ЕС отказаться от подготовки к войне с Россией.