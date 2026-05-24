Москва24 маяВести.Евросоюз стремится ввязаться в войну с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Он высказал мнение, что в ближайшие недели конфликт между РФ и Украиной вновь окажется в центре внимания СМИ и политической повестки.
Это уже началось в Германии, где канцлер [ФРГ Фридрих Мерц], словно безумец, пытается разжечь войну против Россииотметил Филиппо
По его словам, ситуацию с беспилотниками в странах Прибалтики в ЕС используют против Москвы, несмотря на то что, как подчеркнул политик, дроны принадлежали Украине.
В свете всего этого везде повторяется только одна фраза: никакой российской угрозы Франции нет! Настоящая угроза — это макрононистская и проевропейская политика!написал он
Политик также выступил против поставок оружия и военной поддержки Украины.
Ранее Филиппо призвал ЕС отказаться от подготовки к войне с Россией.