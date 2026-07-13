Филиппо: французская армия не должна маршировать за ЕС или Украину

Французский политик призвал армию не маршировать за ЕС и Украину Филиппо: французская армия не должна маршировать за ЕС или Украину

Москва13 июл Вести.Армия Франции вынуждена выступать не за свою страну, а за Европейский союз или Украину. Написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он также выразил глубокое сожаление, что солдаты его страны вынуждены маршировать бок о бок с армией Украины, которая "прославляет старую нацистскую идеологию".

Наши французские солдаты должны маршировать за Францию, а не за ЕС или Украину написал он

Ранее Филиппо отреагировал на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца "рассчитывать на Европу" в контексте кредита на военные расходы Украины. Французский политик подчеркнул, что из-за этого продолжат страдать налогоплательщики европейских стран.