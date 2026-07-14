Москва14 июл Вести.Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит дважды поцеловала главу киевского режима Владимира Зеленского при встрече в Париже. Видео встречи показал телеканал "Россия" в программе "60 минут".

Зеленский прибыл вместе с супругой Еленой для участия в заседании "коалиции желающих" и празднования Дня взятия Бастилии. На показанных кадрах также видно, как супруга Зеленского после выхода из лимузина задевает край красной дорожки и едва не падает.

Кроме того, на встрече "коалиции желающих" с грохотом обрушился баннер с символикой "коалиции" как раз в тот момент, когда на встречу прибыл Зеленский. Макрон указал помощникам на необходимость его поднять, что и было сделано. Но перед протокольной фотографией баннер вообще пришлось убрать.

13 июля на встрече с Макроном Зеленский едва не поцеловал французского президента в губы. Этот маленький конфуз случился, когда гость из Киева прибыл на ужин в Елисейский дворец.

Военнослужащие ВСУ также приняли участие в параде на Елисейских полях по случаю национального праздника Франции. Макрон обещал, что они станут звездами парада. В результате украинская "коробочка" замкнула парад, пройдя по площади вслед за Иностранным легионом.