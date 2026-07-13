Баннер с надписью "саммит коалиции желающих" не выдержал появления Зеленского При появлении Зеленского рухнула табличка с надписью "саммит коалиции желающих"

Москва13 июл Вести.Баннер с надписью "саммит коалиции желающих" рухнул с грохотом в момент, когда к красной дорожке подъехал внедорожник с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Инцидент произошел в Париже, где и проходит саммит. Трансляцию вел ряд СМИ на своих YouTube-каналах.

Первым паление таблички заметил президент Франции Эммануэль Макрон, который около красной дорожки встречал Зеленского. Французский лидер указал на табличку своему окружению. После чего ее поставили на место.

Также на кадрах трансляции было видно, как трудно стоять по стойке смирно военнослужащим Республиканской гвардии, которые традиционно охраняют Елисейский дворец. Как только Макрон встретил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, девушка из гвардии смогла опустить церемониальную саблю и несколько раз поправить шлем.

Саммит "коалиции желающих" проходит в Париже 13 июля. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва внимательно следит за этим мероприятием, так как на нем присутствуют враждебные России страны. Кроме того, представитель президента назвал участников саммита коалицией подстрекателей войны.