Москва7 июлВести.Владимир Зеленский начал спорить в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже в 2019 году о содержании согласованного совместного заявления. Это был первый контакт главы киевского режима с российским лидером, который стал очень показательным, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
Речь идет о встрече лидеров "нормандской четверки", которая состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. Помимо Путина и Зеленского, участие в ней принимали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Официальный представитель Кремля напомнил, что тогда участники саммита обсуждали минские договоренности. Стороны подготовили текст совместного заявления, который эксперты согласовали заранее.
Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: "Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встрече, почему вы спорите с этим?". Это был первый опыт [их общения]. Очень яркий примервспоминает Песков
После переговоров российский лидер отдельно провел встречу с Зеленским. Это было их первое личное общение.