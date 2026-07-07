Очень яркий пример: Песков о споре на первой встрече Зеленского и Путина Песков рассказал, как Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным

Москва7 июл Вести.Владимир Зеленский начал спорить в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже в 2019 году о содержании согласованного совместного заявления. Это был первый контакт главы киевского режима с российским лидером, который стал очень показательным, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche​​​.

Речь идет о встрече лидеров "нормандской четверки", которая состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. Помимо Путина и Зеленского, участие в ней принимали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Официальный представитель Кремля напомнил, что тогда участники саммита обсуждали минские договоренности. Стороны подготовили текст совместного заявления, который эксперты согласовали заранее.

Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: "Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встрече, почему вы спорите с этим?". Это был первый опыт [их общения]. Очень яркий пример вспоминает Песков

После переговоров российский лидер отдельно провел встречу с Зеленским. Это было их первое личное общение.