Москва7 июл Вести.Украинцам следует задать главе киевского режима Владимиру Зеленскому вопрос о его легитимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, что бы он мог сейчас сказать жителям Украины.

Они должны выяснить у своего президента, легитимность которого сейчас под вопросом, действительно ли он законен или нет сказал Песков

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Как ранее отмечал зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, факт истечения срока полномочий Зеленского лишает его каких-либо иммунитетов.

В марте издание The Times сообщало, что Украина исключила проведение президентских выборов в 2026 году. Начало предвыборного периода возможно не ранее чем через полгода после принятия необходимых законов и установления режима прекращения огня, отмечалось в статье.

По оценке газеты Junge Welt, назначение выборов на Украине станет лучшим моментом для ухода Зеленского.