Медведев: полномочия Зеленского истекли, что лишает его каких-либо иммунитетов

Медведев: полномочия Зеленского давно истекли, это лишает его иммунитета Медведев: полномочия Зеленского истекли, что лишает его каких-либо иммунитетов

Москва24 июн Вести.Полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского давно истекли, и этот факт лишает его каких-либо иммунитетов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Кресло президента (Украины - прим. ред.) узурпировал деятель (имеется ввиду Зеленский - прим. ред), полномочия которого давно истекли, и в соответствии с нормами международного права этот факт лишает его каких-либо иммунитетов сказал Медведев

Как ранее заявлял нардеп Верховной рады Украины Артем Дмитрук, для Зеленского украинский конфликт стал вопросом существования, а движения к миру означает смерть.