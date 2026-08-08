Москва8 авг Вести.Политическая карьера главы киевского режима Владимира Зеленского близка к завершению. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.

Киевский кровавый паяц... активно продвигается к финалу своей поганенькой "карьеры" отметил зампред Совбеза РФ

Комментируя вопрос о поддержке Западом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Зеленского, Медведев отметил, что западные страны действуют в рамках политики, основанной на русофобии и стремлении ослабить Россию.

Ничего удивительного, что в такой борьбе делают ставку именно на отребье, которое не гнушается ничем. Европейские лицемеры нанимают бандитов, киллеров, террористов-смертников. Эти выродки глупы и амбициозны, полностью зависимы от спонсоров, ими легко управлять – и от них потом несложно избавиться написал Медведев

Ранее он заявил, что Украину ждет неминуемая гибель, если украинский народ не найдет новых, разумных лидеров.