Медведев: поддержка Западом режима в Киеве ведет к уничтожению нации

Медведев: вмешательство Запада на Украине ведет к уничтожению целой нации Медведев: поддержка Западом режима в Киеве ведет к уничтожению нации

Москва28 июн Вести.Поддержка режима в Киеве со стороны Запада привела фактически к распаду Украины и ведет к уничтожению целой нации, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев выступил на пленарном заседании предвыборного съезда "Единой России", который проходит в воскресенье в Москве.

Поддержка антинародного нацистского режима в Киеве привела не только к фактическому распаду крупного государства, она ведет, по сути, к необратимому уничтожению целой нации сказал председатель партии

Он отметил, что Запад "кичится" гуманизмом и толерантностью, но на самом деле это лишь прикрытие забвения фундаментальных человеческих ценностей и потакание губительным идеям, вплоть до оправдания фашизма.

Ранее Медведев говорил, что Запад хочет добиться поражения РФ в глобальном масштабе.