Москва12 авгВести.Запад пытается отменить Россию и всех россиян, уничтожить российскую историческую память. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
12 августа зампред принял участие в заседании экспертного совета ЕР по формированию новой Народной программы.
Медведев указал, что действия стран Запада показывают их враждебность в отношении РФ.
Желание отменить Россию, всех наших граждан, у нас с вами историческую память полностью уничтожитьсказал политик
Ранее он заявил, что немецкий журналист Михаэль Мартенс, предложивший "помочь убивать русских", понесет неизбежное наказание.