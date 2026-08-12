Медведев: Запад хочет отменить Россию и стереть ее историческую память

Медведев заявил о намерении Запада отменить Россию Медведев: Запад хочет отменить Россию и стереть ее историческую память

Москва12 авг Вести.Запад пытается отменить Россию и всех россиян, уничтожить российскую историческую память. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

12 августа зампред принял участие в заседании экспертного совета ЕР по формированию новой Народной программы.

Медведев указал, что действия стран Запада показывают их враждебность в отношении РФ.

Желание отменить Россию, всех наших граждан, у нас с вами историческую память полностью уничтожить сказал политик

Ранее он заявил, что немецкий журналист Михаэль Мартенс, предложивший "помочь убивать русских", понесет неизбежное наказание.