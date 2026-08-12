Медведев осудил выступающих против СВО граждан Медведев: против СВО идут неосознанные граждане или негодяи

Москва12 авг Вести.Зампред Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев разделил выступающих против СВО на две группы, заявив, что граждане мыслят подобным образом или намеренно, желая причинить вред России, или от несознательности.

Он отметил, что зачастую против СВО выступает молодежь, которая в большинстве своем не понимает собственных заявлений.

Ведь откуда вылазят вот эти вот люди с такими совершенно искривленными мозгами? Именно просто потому, что они не понимают, что они делают, в основном сказал Медведев на встрече с экспертным советом по созданию Народной программы партии

Зампред Совбеза подчеркнул, что в стране также есть "негодяи", которые намеренно осуждают спецоперацию. При этом он выразил надежду, что в стране мало граждан с такими идеями. Медведев также выразил мнение, что Запад пытается отменить Россию и всех россиян, уничтожить российскую историческую память.