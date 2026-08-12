Москва12 авгВести.Россия и Запад продолжат идеологическое противостояние даже после окончания специальной военной операции, заявил зампред Совета Безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев.
При этом, отметил Медведев, проблемы с воспитанием общества есть не только на Западе, но и в России.
Мы с вами понимаем: с прекращением или приостановкой СВО… идеологическое противостояние [с Западом] никак не закончитсясказал Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы ЕР
Ранее Медведев заявил, что СВО рано или поздно подойдет к концу, но произойдет это только на условиях России.
До этого он выразил уверенность, что Россия победит.