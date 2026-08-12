Медведев: идеологическое противостояние РФ и Запада продолжится и после СВО

Медведев рассказал, прекратится ли противостояние с Западом после СВО Медведев: идеологическое противостояние РФ и Запада продолжится и после СВО

Москва12 авг Вести.Россия и Запад продолжат идеологическое противостояние даже после окончания специальной военной операции, заявил зампред Совета Безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев.

При этом, отметил Медведев, проблемы с воспитанием общества есть не только на Западе, но и в России.

Мы с вами понимаем: с прекращением или приостановкой СВО… идеологическое противостояние [с Западом] никак не закончится сказал Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы ЕР

Ранее Медведев заявил, что СВО рано или поздно подойдет к концу, но произойдет это только на условиях России.

До этого он выразил уверенность, что Россия победит.