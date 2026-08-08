Москва8 авгВести.Россия обязательно одержит победу, что бы ни говорила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, уверен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Главе ЕК, как заметил Медведев в соцсети X, безразлична судьба Европы. Зампред российского Совбеза добавил, что для фон дер Ляйен имеют значение лишь "бандеровская клика и санкции".
Что бы ни говорила эта сумасшедшая гинеколог, Россия обязательно победит!написал Медведев
Также он указал на то, что фон дер Ляйен следует заняться проблемами стран ЕС вместо того, чтобы кричать о необходимости усиливать санкционное давление на Россию. Так он прокомментировал публикацию главы ЕК в соцсети X, в которой она поддержала принятие американским сенатом проекта об антироссийских санкциях.