Медведев: Россия победит, что бы ни говорила фон дер Ляйен

Медведев: Россия победит, что бы ни говорила глава ЕК Медведев: Россия победит, что бы ни говорила фон дер Ляйен

Москва8 авг Вести.Россия обязательно одержит победу, что бы ни говорила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, уверен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Главе ЕК, как заметил Медведев в соцсети X, безразлична судьба Европы. Зампред российского Совбеза добавил, что для фон дер Ляйен имеют значение лишь "бандеровская клика и санкции".

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Также он указал на то, что фон дер Ляйен следует заняться проблемами стран ЕС вместо того, чтобы кричать о необходимости усиливать санкционное давление на Россию. Так он прокомментировал публикацию главы ЕК в соцсети X, в которой она поддержала принятие американским сенатом проекта об антироссийских санкциях.