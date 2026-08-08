Москва8 авг Вести.Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен следует заняться проблемами стран Евросоюза (ЕС) вместо того, чтобы кричать о необходимости усиливать санкционное давление на Россию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о том, насколько сейчас для России важно мнение международного сообщества.

Вот сегодня безумная бабка-гинеколог Урсула в очередной раз прокричала в соцсети Х о необходимости не допустить победы России путем продолжения санкций. Лучше бы старая вешалка занялась, наконец, Европой, в которой экономический, социальный и миграционный кризис сказал политик

Речь идет о публикации главы ЕК в соцсети X, в которой она поддержала принятие американским сенатом проекта о санкциях против России. По ее словам, необходимо пресекать все источники дохода Москвы, "от российских олигархов до экспорта энергоносителей и теневого флота".