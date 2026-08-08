Фон дер Ляйен выступила за пресечение доходов России со всех сторон

Глава ЕК резко высказалась в адрес России Фон дер Ляйен выступила за пресечение доходов России со всех сторон

Москва8 авг Вести.Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась о необходимости пресечь доходы Москвы со всех сторон, пост опубликован в ее аккаунте в соцсети X.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.

С помощью жестких взаимодополняющих санкций Европа и Соединенные Штаты смогут еще раз показать, чего могут достичь исторические партнеры, когда действуют сообща написала она

Фон дер Ляйен поддержала принятие американским сенатом проекта о санкциях против России. Она подчеркнула, что необходимо пресекать все источники дохода Москвы, "от российских олигархов до экспорта энергоносителей и теневого флота".

Законопроект теперь должна одобрить Палата представителей США, которая в настоящее время до конца августа будет на каникулах. В случае если это произойдет, санкции вступят в силу.

Вашингтон ранее устанавливал ограничительные меры в отношении РФ. Очередной санкционный пакет способен оказать влияние на сферу энергетики и движение финансовых ресурсов. Российская сторона не раз квалифицировала вводимые санкции как неправомерные. В администрации президента РФ заявляли о готовности к ответным действиям.

Ещё в 2025 году Соединённые Штаты применяли санкционные инструменты против энергетической отрасли России. Также в июле 2026 года в Европейском союзе велось обсуждение дополнительных ограничительных мер.

В начале августа США ввели санкции против ряда российских учреждений, в том числе против двух управлений Минобороны и Сухопутных войск России за якобы нарушение законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки.