США ввели новые санкции против Минобороны и Сухопутных войск России США ввели санкции против Минобороны России под предлогом нераспространения ОМУ

Москва4 авг Вести.США ввели санкции против ряда российских учреждений, в том числе против двух управлений Минобороны и Сухопутных войск России за якобы нарушение законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки, сообщает Госдеп США.

Госдеп утверждает, что Россия поставляла такое оружие Ирану, КНДР и Сирии. Санкции вступили в силу 24 июля 2026 года.

Под действие санкций попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны, Сухопутные войска России и 1061-й российский центр материально-технического обеспечения.

Кроме того, санкции введены в отношении компаний "Гидеон Альфа" и "Интернэшнл инвест компани", их дочерних структур и правопреемников.

В санкционный список внесены Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.

Правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, КНДР и Сирии отмечает Госдеп

Основанием для введения санкций послужила якобы передача перечисленным странам или закупка у них товаров, услуг и технологий, подпадающих под многосторонние режимы экспортного контроля, а также предполагаемое использование этими странами технологий для создания ОМУ или ракетных систем.

В чем конкретно выражены нарушения применительно к каждому из юридических и физических лиц, Госдеп не поясняет.

Санкции запрещают всем государственным ведомствам США закупать у указанных российских юридических и физических лиц товары, технологии или услуги, а также оказывать им поддержку, поставлять товары военного назначения или выдавать лицензии.

Ограничения рассчитаны на два года с возможностью внесения исключений по решению госсекретаря.

Между тем сенаторы США достигли соглашения по законопроекту о введении новых санкций против России. Документ наделяет президента США Дональда Трампа полномочиями вводить пошлины в отношении товаров из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, которые якобы помогают России обходить ограничения в области энергетики.

Законопроект все еще находится на рассмотрении Сената. Обозреватель Макс Бут считает, что принятие закона может принести к фатальным последствиям для США и союзников, а также "развязать руки" Трампу, угрожающему Индии и Китаю новыми пошлинами.

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев подчеркивал, что Россия должна обороняться от западных санкций, а не "сидеть в окопе".

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал бесполезность антироссийских санкций Запада.