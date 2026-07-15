Москва15 июлВести.Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух граждан России и одной российской компании. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Ограничения вводятся под предлогом борьбы с терроризмом.
Согласно документу, под санкции попали россияне Вадим Дружбин и Мария Селина. Кроме того, ограничения наложены на зарегистрированную в России компанию Avratek (ООО "Авратек", Москва).
Американские санкции также затронули гражданку Италии, гражданина Ирана, а также две компании, которые базируются в Иране и Нигерии.
Ранее западные СМИ раскрыли условия, при которых президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях в отношении России. Законопроект перед смертью подготовил сенатор Линдси Грэм. Он предусматривает 13 ограничительных мер против лиц и финансовых институтов, связанных с представителями российского правительства или поддерживающих их.
Трамп добавил, что ключевым для успешных переговоров с Москвой является вопрос его личных полномочий.