США ввели санкции против двух граждан России и одной российской компании

США вводят санкции против двух россиян в рамках борьбы с терроризмом США ввели санкции против двух граждан России и одной российской компании

Москва15 июл Вести.Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух граждан России и одной российской компании. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Ограничения вводятся под предлогом борьбы с терроризмом.

Согласно документу, под санкции попали россияне Вадим Дружбин и Мария Селина. Кроме того, ограничения наложены на зарегистрированную в России компанию Avratek (ООО "Авратек", Москва).

Американские санкции также затронули гражданку Италии, гражданина Ирана, а также две компании, которые базируются в Иране и Нигерии.

Ранее западные СМИ раскрыли условия, при которых президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях в отношении России. Законопроект перед смертью подготовил сенатор Линдси Грэм. Он предусматривает 13 ограничительных мер против лиц и финансовых институтов, связанных с представителями российского правительства или поддерживающих их.

Трамп добавил, что ключевым для успешных переговоров с Москвой является вопрос его личных полномочий.