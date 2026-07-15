В США обвинили троих граждан России в совершении киберпреступлений Прокуратура штата Огайо предъявила 3 россиянам обвинения в киберпреступлениях

Москва15 июл Вести.Федеральная прокуратура США по северному округу штата Огайо опубликовала обвинительное заключение, ранее находившееся под грифом секретности, в котором указано, что трое россиян обвиняются в "вредоносной киберактивности, направленной против критической инфраструктуры".

Соответствующее заявление размещено на сайте Министерства юстиции США, которая одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры страны.

Согласно данным американского Минюста, жители Санкт-Петербурга Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова подозреваются в преступном сговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств, а также в отмывании денег.

Американские следственные органы утверждают, что действия подозреваемых затронули жителей 21 штата, а общий ущерб оценивается в 62 миллиона долларов.

Помимо физических лиц, в деле фигурируют компании Media Land и ML.Cloud.

В ноябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США в рамках борьбы с киберпреступностью ввело санкции в отношении указанных россиян.

Минюст США назначил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет в расследовании этого дела.