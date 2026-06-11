Москва11 июн Вести.Российские дипломаты в ближайшее время намерены навестить в тюремном заключении гражданина Российской Федерации Дениса Обрезко, сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

На этой неделе он предстал перед окружным судом штата Массачусетс, где ему инкриминируют причастность к хакерской деятельности. По словам дипломата, официальное уведомление о задержании россиянина поступило от бостонского отделения Федерального бюро расследований.

9 июня по линии отделения Федерального бюро расследований в Бостоне генеральное консульство России в Нью-Йорке было официально уведомлено о взятии Дениса Обрезко под стражу. Поддерживаем постоянную связь с адвокатом и родственниками задержанного, планируя посетить его в тюрьме в ближайшее время. Будем добиваться соблюдения прав и законных интересов соотечественника в полном объеме заявил Марков

Как уточняется, Обрезко был задержан еще в прошлом году в Таиланде по запросу американских властей. Перед судом США он предстал 9 июня. Российскому гражданину предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру.