Москва23 июлВести.Граждан Соединенных Штатов арестовывают по возвращении из поездок в Россию.
Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в интервью подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид на YouTube.
Он добавил, что американцев крайне настойчиво отговаривают от идеи поездки в Россию
Людей арестовывают на обратном путиподчеркнул Карлсон
Журналист пояснил, что намеревался вновь поехать в РФ зимой, однако столкнулся с рядом трудностей, не уточнив при этом подробностей. При этом Россия выдала ему визу, подытожил Карлсон.
Ранее Карлсон призвал молиться за спасение мира.