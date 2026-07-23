Карлсон: американцев арестовывают по возвращении из поездок в Россию

Карлсон утверждает, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в РФ Карлсон: американцев арестовывают по возвращении из поездок в Россию

Москва23 июл Вести.Граждан Соединенных Штатов арестовывают по возвращении из поездок в Россию.

Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в интервью подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид на YouTube.

Он добавил, что американцев крайне настойчиво отговаривают от идеи поездки в Россию

Людей арестовывают на обратном пути подчеркнул Карлсон

Журналист пояснил, что намеревался вновь поехать в РФ зимой, однако столкнулся с рядом трудностей, не уточнив при этом подробностей. При этом Россия выдала ему визу, подытожил Карлсон.

Ранее Карлсон призвал молиться за спасение мира.