Москва25 апрВести.Сотрудники консульского отдела посольства России нанесли визит соотечественнику, которого задержали в Швеции по запросу Соединенных Штатов. Об этом посол РФ в Стокгольме Сергей Белеяв сообщил РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что россиянин не жаловался на условия содержания.
Он содержится в СИЗО Стокгольма. Адвокат имеется. Его посетили сотрудники консульского отдела посольствапередает агентство слова Беляева
По словам посла, ситуация остается на контроле дипмиссии.
Телеканал TV4 в феврале сообщил, что шведская полиция арестовала российского гражданина по запросу Вашингтона. Ему вменяется нарушение режима санкций в период с 2022-го по 2023 год.