Сотрудники посольства посетили россиянина, задержанного по запросу США в Швеции

В Швеции дипломаты РФ посетили россиянина, задержанного по запросу США Сотрудники посольства посетили россиянина, задержанного по запросу США в Швеции

Москва25 апр Вести.Сотрудники консульского отдела посольства России нанесли визит соотечественнику, которого задержали в Швеции по запросу Соединенных Штатов. Об этом посол РФ в Стокгольме Сергей Белеяв сообщил РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что россиянин не жаловался на условия содержания.

Он содержится в СИЗО Стокгольма. Адвокат имеется. Его посетили сотрудники консульского отдела посольства передает агентство слова Беляева

По словам посла, ситуация остается на контроле дипмиссии.

Телеканал TV4 в феврале сообщил, что шведская полиция арестовала российского гражданина по запросу Вашингтона. Ему вменяется нарушение режима санкций в период с 2022-го по 2023 год.